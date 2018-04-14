Депутат Госдумы: удары США по Сирии нацелены на срыв расследования ОЗХО

Авиаудары по Дамаску и другим районам Сирийской Арабской Республики были нацелены на то, чтобы сорвать расследование ОЗХО в отношении химической атаки в Думе, якобы имевшей место 7 апреля. Такое заявление сделал координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин.

Как подчеркнул парламентарий, эти удары нанесены возглавляемой США коалицией сознательно, чтобы сорвать расследование, которое, как ожидалось, эксперты ОЗХО должны были начать непосредственно в Думе.

"Мы, находясь в центре Дамаска, хорошо слышали взрывы, слышали, как работала сирийская ПВО", — цитирует слова Дмитрия Саблина агентство "Интерфакс".

По мнению Саблина, "западным авантюристам, которые развязали новую агрессию на Ближнем Востоке, стоило бы внимательнее отнестись к словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что такая агрессия не останется без ответа".