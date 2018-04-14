Гран-при Китая. Сироткин был десятым в третьей свободной практике

В Шанхае продолжается третий этап Формулы-1 Гран-при Китая. Состоялся третий свободный заезд, лучшее время в котором показал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Сергей Сироткин из Williams стал на этот раз десятым.

Сергей Сироткин проехал 13 кругов. Лучший результат 1 минута 34,741 секунды, это десятое время дня. Напарник Сироткина по Williams канадец Лэнс Стролл был 17-м.

Лучший результат у Себастьяна Феттеля из Ferrari — 1 минута 33,018 секунды. На втором и третьем местах два финна – Кими Райкконен из Ferrari и Вальтери Боттас, выступающий за Mercedes. Еще один гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон был пятым.