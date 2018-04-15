Паводок в Воронежской области и в Башкирии понемногу отступает

В Воронежской области в некоторых районах вода ушла, где-то еще ждут новых разливов. В зоне затопления, по последним данным, 143 дома и 700 участков. Эвакуированы 59 человек, из них пять находятся в пунктах временного размещения в Новоусманском районе, остальные — у близких и родственников. Пятнадцать мостов, а также часть дороги в Аннинском районе все еще находятся под водой. В Семилукском районе восстановлено движение по ранее затопленному низководному мосту.

Половодье и в Башкирии: непростая ситуация сложилась в поселке Зубово. Сейчас паводок стал понемногу отступать. Освободились от воды 21 придворовая территория и пять домов. Остаются подтопленными 38 участков и 17 домов. Социально значимых и потенциально опасных объектов в зоне подтопления нет. Система жизнеобеспечения не нарушена. Инфраструктура не пострадала. Пострадавших и погибших нет.