Россияне возвращаются в Египет

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Запрет полетов в Египет 30 минут назад
Россияне возвращаются в ЕгипетЧитайте нас в Telegram
Долгожданная новость для российских туристов. 11 апреля после перерыва в 2,5 года из Москвы в столицу Египта Каир вылетел первый рейсовый самолет — 120 счастливчиков. Российский "Аэрофлот" и египетская компания Egypt Air теперь будут совершать по три рейса в неделю туда и обратно.
Пустынные улицы Шарм-эш-Шейха. Старый город, куда раньше туристы приезжали в поисках развлечений, будто вымер. Столики кафе одиноко ожидают гостей, торговые палатки закрыты.
Местный бизнесмен Ахмет в этом сезоне все же открылся — продает морские экскурсии на острова. Пока работает в убыток. Надеется, что скоро снова увидит здесь русских.
Иосиф тоже скучает по российским туристам. Выгодное местоположение его точки — прямо рядом с главной мечетью Эль-Мустафа — кормит, англичане и немцы не проходят мимо ароматных пряностей, но так запросто, как с русскими, находить общий язык ни с кем больше не получается.
На лучшие времена надеются и местные таксисты. "А когда ваши прилетят? Мы соскучились", — говорят они. Этот вопрос чаще, чем обычно, в последнее время задавали себе здесь без исключения все. Первый регулярный рейс Москва — Каир стал событием.
Шереметьево. 120 пассажиров на борту. Билеты покупали заранее. Свободных мест нет. Меры предосторожности усилены как на земле, так и в небе. Два сотрудника Департамента авиационной безопасности сопровождают пассажиров на борту и контролируют ситуацию.
Семья Пелиш едет отдыхать на берег Красного моря. В Каире — пересадка, а дальше — до Хургады. Пять часов езды на автобусе. Четыре часа в небе — и легкая посадка. В Каире российских туристов встречают цветами.
В аэропорту Каира для россиян переоборудовали терминал. Он соответствует всем требованиям безопасности, что выдвигала российская сторона. Список мер — из 14 пунктов. Современные рентгеновские сканеры, обновленные рамки металлодетекторов и биометрические датчики для доступа персонала в чистую зону. В Каир прибыли российские специалисты по авиационной безопасности. С собаками осматривают каждый самолет.
Появилась надежда, что уже этим летом возобновят и прямые регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Владельцы отелей на Красном море этого события особенно ждут.
О таком потоке как раньше, 3 миллиона человек в год, конечно, даже не мечтают, но с нетерпением ждут так называемого летнего наплыва туристов.
А пока Министерство транспорта России и Египта предметно обсуждают возможность восстановления прямых авиарейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
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