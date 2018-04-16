Паредес может сменить Санкт-Петербург на Милан или Манчестер

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Интерес к 23-летнему футболисту проявляют "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

Наиболее предметным выглядит интерес "Интера", который намерен вступить в переговоры с "Зенитом". Инициатором покупки аргентинца выступает бывший тренер "Зенита" Лучано Спаллетти, возглавляющий в настоящее время миланский клуб. Спаллетти хорошо знаком с Паредесом по совместной работе в "Роме".

Соперничество "Интеру" в борьбе за Леандро может составить английский "Манчестер Юнайтед". Паредес был приобретен "Зенитом" прошлым летом у "Ромы" за 22 миллиона евро. В текущем сезоне аргентинец сыграл за петербуржцев 23 матча, в которых забил 3 мяча. Леандро является игроком сборной Аргентины и, вероятно, примет участие в чемпионате мира.