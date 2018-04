Трамп упрекнул Россию в падении рубля

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в "игре в девальвацию валют", назвав это неприемлемым, передает РИА Новости.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!