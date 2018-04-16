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Валютные колебания 1 час назад
Трамп упрекнул Россию в падении рубля
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в "игре в девальвацию валют", назвав это неприемлемым, передает РИА Новости.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.
В феврале 2017 года Минфин РФ начал покупки валюты на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На это направляются дополнительные нефтегазовые бюджетные доходы. Влияние этих операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.
Ранее Министерство проинформировало, что с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день и суммарно направит на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Но в понедельник по причине резкого падения курса рубля на фоне новых санкций США покупки были приостановлены. Центробанк обещал возобновить покупки валюты, когда российский рынок станет стабильнее.
Народный банк Китая в августе 2015 года резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. После этого китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. Спустя некоторое время произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015/2016 года (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года.
Эксперты после первой волны утверждали, что китайский ЦБ специально девальвирует юань для стимулирования экспорта. Однако власти Китая опровергали эти заявления. Китайская валюта в настоящее время значительно укрепилась по отношению к американскому доллару.
На 17 апреля Банк России установил официальный курс доллара на уровне 62,2794 рублей, что на 84,83 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 8,96 копейки, до 76,8403 руб. Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 95,69 копейки, до 68,8318 рублей, передает ТАСС.
Как известно, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении России. Они коснулись 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. Российский рынок отреагировал на это достаточно бурно, курс доллара поднимался до 65 рублей за доллар, а курс евро – до 80 рублей. Позже российская валюта немного отыграла потери.
При открытии торгов на Московской бирже 16 апреля доллар стоил 62,62 рубля, а евро — 77,21 рубля.
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