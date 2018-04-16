Канье Уэст набьет татуировку по эскизу Гоши Рубчинского

Знаменитый рэпер Канье Уэст сообщил, что российский дизайнер Гоша Рубчинский разработал дизайн для новой татуировки музыканта. В своем "Твиттере" Уэст опубликовал эскиз будущей работы Рубчинского.

Рэпер рассказал, что собирается набить на шее тату с именем сына.

I asked my friend to design this neck tat for me pic.twitter.com/io0HUEDuWi — KANYE WEST (@kanyewest) 16 апреля 2018 г.

Подписчики рэпера пошутили, что его новое тату похоже на логотип рок-группы.

wonder why he decided to go with that late-90s/early-2000s death metal logo look… pic.twitter.com/LBbnsOqJxt — Trung (@aditiger28) 16 апреля 2018 г.

Другие отметили, что для создания тату Рубчинский использовал стандартный шрифт Art Dystopia.

Позже музыкант опубликовал еще один эскиз Рубчинского.

Ранее сообщалось, что Рубчинский решил закрыть свой бренд.