За информацию о человеке, угрожавшем любовнице Трампа, предложили вознаграждение
Адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс предложил вознаграждение в размере 100 тысяч долларов тому, у кого есть информация о мужчине, который угрожал ей.
"Мы знаем, что кто-то знает что-то", — предупредил адвокат Майкл Авенатти в эфире телеканала ABC.
В программе был показан портрет человека, составленный со слов порноактрисы (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Она рассказала, что этот молодой мужчина угрожал в 2011 году ей и ее новорожденной дочери, требуя "оставить Трампа в покое". На вопрос ведущих о том, как ей удалось запомнить его так хорошо, Сторми сказала, что обратила внимание на него на парковке еще до того, как он подошел к ее машине: "Я подумала: красавчик, наверное, чей-то муж".
На вопрос о том, почему она спала с Трампом, хотя не испытывала к нему симпатии, Сторми ответила, что не могла отказать ему. По ее словам, он не предлагал ей деньги за секс. Ранее она говорила, что интимная связь произошла по обоюдному согласию (результатом должно было стать ее участие в шоу Трампа) и что она "не является жертвой".
Отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году, передает РИА Новости. Ранее в интервью порнозвезда предположила, что к ее запугиванию имел отношение адвокат Трампа Майкл Коэн. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщало, что Коэн заплатил 130 тысяч долларов актрисе в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что платил Дэниелс, но не сообщил, с какой целью был сделан платеж. На прошлой неделе ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера адвоката и конфисковало ряд документов.
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