Из-за разлетевшихся по салону шмелей "России" пришлось заменить самолет

Авиакомпании "Россия" пришлось заменить самолет, собиравшийся лететь из московского аэропорта Внуково в Симферополь, из-за инцидента с разлетевшимися шмелями.

Насекомые выбрались из разгерметизировавшегося контейнера во время погрузки багажа на борт воздушного судна. Пассажиров срочно эвакуировали.

"В соответствии с международными авиационными правилами принято незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения рейса FV6143", — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Представитель перевозчика уточнил, что всего из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей, которые не представляют опасности для здорового человека (первоначально сообщалось, что это были пчелы).