Бобслеистка Сергеева поехала на Олимпиаду из-за "безалаберности Минспорта"

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что его организация не допускала бобслеистку Надежду Сергееву до Олимпийских игр в Пхенчхане, поскольку у нее обнаружили заболевание сердца. Напомним, что россиянка на Играх-2018 попалась на допинге.

"Мы ее не допустили по заболеванию сердца, мы дали сведения, а Минспорт уже закрыл базу, и ее включили в сборную. Чисто такая организационная безалаберность с нашей стороны и со стороны Минспорта. Не надо было ее, конечно, считать и допускать", — приводит слова Уйбы РИА Новости.

"Она уехала недопущенная, а ей для сердца нужен был запрещенный препарат, мама ее, кардиолог, дала ей препарат, который был нужен, а нужно было заполнить терапевтическое исключение", — добавил специалист.

Напомним, что два случая применения допинга керлингистом Крушельницким и бобслеисткой Сергеевой повлияли на решение МОК отказать сборной России пройти на закрытии Олимпиады под государственным флагом.