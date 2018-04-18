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Конфликт в Сирии 1 час назад
За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе
Съемочной группе военного корреспондента канала "Россия" в Сирии Евгения Поддубного удалось отыскать непосредственных участников постановочной съемки якобы химической атаки в городе Дума. Голодающих детей боевики заманивали едой. А затем, использовали для провокационных кадров, которые впоследствии и распространили через организацию "Белые каски". Получены уникальные свидетельства, которые не могут не быть учтены в расследовании.
11-летний житель города Дума пока не знает, что, скорее всего, станет знаменитым. Ребенок — живое доказательство того, что страны Запада напали на суверенную страну, используя в качестве предлога фальсифицированные данные радикальных исламистов.
Хасан Диаб 7 апреля на видео: неизвестные люди оказывают мальчику первую помощь в госпитале Думы после "химической атаки". Делают вид, что помогают — обливают водой, трясут. Мокрый и испуганный Хасан не понимает, что происходит вокруг. Уже вечером того же дня он был дома. Теперь понятно — за здоровье ребенка переживать не стоит. Вот что мальчик рассказал в эксклюзивном интервью каналу "Россия".
"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: "Идите в больницу". Мы побежали в больницу. И как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми", — рассказывает Хасан Диаб.
На видеоролике Хасан быстро узнал себя. Отец мальчика — Омар — говорит, боевики ничего не объясняли ребенку. Просто кричали на улице, звали всех прийти на "точку" — так в Думе называли госпиталь.
"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице и ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис. И всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — констатирует отец мальчика Омар Диаб.
Хасан чувствует себя прекрасно и, конечно, пока не понимает, почему к нему теперь приковано столько внимания. На самом деле ребенку повезло, что остался жив. Как известно, часто в ходе таких мероприятий иностранные спецслужбы свидетелей не оставляют. Боевики в Думе вообще бросили много улик, судя по всему, там что-то пошло не так.
В зале госпиталя Думы активисты "Белых касок" снимали последствия "химической атаки. Теперь понятно – кадры постановочные. Об этом говорят и работники больницы.
Сегодня в госпитале работает та же смена, что дежурила в день инсценировки. Медработник рассказывает, как развивались события 7 апреля.
"Ни одного пострадавшего от каких бы то ни было отравляющих веществ в нашу больницу 7 апреля не поступало. Да, появились люди, которые стали поливать себя из этого шланга. Но никаких соответствующих симптомов не было. В тот день несколько зданий подверглись разрушениям, начались пожары. Из-за строительной пыли и дыма у многих возникли проблемы с дыханием. Их доставляли сюда, мы оказывали помощь, когда вдруг кто-то забежал и закричал: "Химическая атака! Химическая атака!" И люди начали поливать себя водой. На самом деле, там не было никаких признаков для этого", — рассказывает сотрудник больницы сирийского города Дума Бараа Бадран.
Еще один фрагмент паззла, который позволяет взглянуть на всю картину в целом — подпольная лаборатория радикалов. Судя по всему, боевики использовали эту подпольную лабораторию для того, чтобы подготовить провокацию с использованием химического оружия в Думе. Здесь же производили хлор, здесь найдена и техническая документация, и реагенты.
Боевики могли производить здесь отравляющие вещества для собственных военных целей. В Сирии за последние несколько лет независимыми экспертами зафиксировано десятки случаев применения химоружия радикалами. Но на Западе эти случаи не замечают. Впрочем, понятно почему.
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