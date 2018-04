Илон Маск соврал об уходе из "Фейсбука"

Создатель сервиса для установки дедлайнов Timebound Ананай Арора уличил знаменитого бизнесмена Илона Маска в лицемерии. Программист выяснил, что, вопреки поддержки предпринимателем акции #DeleteFacebook, тот не удалил страницы своих компаний SpaceX и Tesla в "Фейсбуке", а просто скрыл их.

О своем открытии Арора рассказал в "Твиттере". Автор Timebound опубликовал видео, в котором объяснил, как ему удалось вывести Маска на чистую воду.

.@elonmusk said he deleted @SpaceX and @Tesla’s Facebook Pages.



He has not.



As some suspected... He temporarily unpublished them, and can make them live again anytime.



This is how we know



h/t @ananay_arora pic.twitter.com/Cfr1ObK1iq