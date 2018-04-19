Нападение на блокпост в Саудовской Аравии: четверо полицейских убиты

В провинции Асир, расположенной на юго-западе Саудовской Аравии, четверо полицейских погибли в результате вооруженного нападения группы неизвестных на пост безопасности. О происшествии сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление МВД королевства.

Как уточняется, среди погибших сотрудников министерства внутренних дел – три офицера. Еще пятеро саудовских военных получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Злоумышленники попытались скрыться с места преступления, но во время преследования силовики ликвидировали одного из них, а двоих арестовали.