Лавров анонсировал сборник "Хайли лайкли"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными обвинения США о препятствии России и Сирии допуску экспертов ОЗХО в Думу. Он заявил, что американцам нужно представить "факты на стол", и после этого уже можно будет общаться как профессионалы.

"А если все это будет голословно, то подобного рода утверждения войдут в итоге, в конечном счете, в сборник под названием "Хайли лайкли", — сказал Лавров.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить конкретную информацию, подтверждающую российские кибератки на Великобританию. По ее словам, посольство России в Лондоне уже отправило ноту в Форин Офис, но ответа так и не получило. Как сообщает "Интерфакс", она назвала эти обвинения провокационными и бездоказательными.

"В тиражируемых спекуляциях видим не что иное, как намеренное уклонение британской стороны от какого бы то ни было диалога с нами по этой теме", — подчеркнули в МИД РФ.

Захарова напомнила, что Москва неоднократно предлагала британцам провести двусторонние межведомственные консультации по информационной безопасности. Одно из предложений было сделано в ходе переговоров Сергея Лаврова и Бориса Джонсона в 2017 году. Однако ответ так и не был получен.