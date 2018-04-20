Сочинским сиротам достались квартиры без воды, тепла и газа

За нарушение прав детей-сирот и превышение должностных полномочий задержан директор департамента имущественных отношений Сочи Владимир Пермяков. Он заключил контракт с застройщиком на приобретение 16 квартир для детей-сирот. Но часть закупаемых квартир даже не относились к жилым помещениям. В них не было отопления, воды и газа.

В результате был причинен ущерб городскому бюджету и нарушены права детей-сирот, сообщает "Интерфакс". Для проведения дальнейших следственных мероприятий задержаны несколько сотрудников горадминистрации. Возбуждено и расследуется ряд уголовных дел.

По подозрению в превышении должностных полномочий в служебном кабинете был задержан замглавы администрации Сочи Юрий Паламарчук, который также является председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города". По версии следствия, в результате действий чиновника акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей.

Ранее с такой же формулировкой о превышении служебных полномочий был арестован первый заммэра Сочи Мугдин Чермит. Он стал фигурантом уголовного дела о незаконном выделении земельного участка под строительство.