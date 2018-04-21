Козловский рассказал, как снимал "Тренера"
Многие удивятся, но именно " Авангард" (Курск) и "Тосно" (Ленинградская область) сыграют в День Победы в финале Кубка России. Краткая справка: Кубок России — это такое первенство, в котором играют клубы из всех российских дивизионов, то есть и гранды, и только набирающие спортивный вес. Так что "Авангард" и "Тосно", без преувеличения, уже совершили спортивное чудо.
Ровно такому же сюжету посвящен фильм Данилы Козловского "Тренер". Захватывающая история, вдохновляющая на преодоление самых сложных ситуаций не только в спорте, но и в жизни в целом. Картина с большим успехом уже идет в кинотеатрах страны. "Вести в субботу" поговорили с создателем и исполнителем главной роли Данилой Козловским о том, каким может быть российский футбол.
- Здравствуйте, Данила. Вы так ловко обходитесь с мячом — это дублер играл, или сами?
- Где-то дублер, где-то я сам. Но в большинстве кадров, где крупный план и средний, где совсем общие планы, был дублер.
- Почетное гражданство Новороссийска еще не дали?
- Пока нет.
- Прочитывается команда "Черноморец" (Новороссийск). Я смотрел фильм. Там "Метеор" играет против "Спартака". И новороссийцы себя узнали. У меня в силу семейных причин первая ассоциация — это команда "Знамя Труда" из Орехово-Зуево, которая выходила в финал Кубка. Может, нам как раз в провинцию и смотреть с точки зрения футбола, а то что-то как-то у нас все в последние годы?
- Я убежден – и это факт — что в провинции очень много талантов спортивных, футбольных в том числе. И недавний финал Кубка между "Авангардом" и Томском — уникальная вещь. Когда мы начинали писать сценарий, мне все говорили: ну, где ты такое возьмешь, чтобы московский "Спартак" играл в финале с клубом из ФНЛ? Теоретически это возможно, а у меня был такой принцип: все, что возможно теоретически, работает для моей истории. И когда буквально за день до релиза московский "Спартак" проигрывает в драматическом матче "Тосно", я уже понимаю, что команда из ФНЛ точно будет играть в финале. Вот пожалуйста, все возможно.
- В последние годы обидно: страна — 145 миллионов, но не может найти мускулистых юношей, которые хорошо бы гонялись за мячиком!
- Думаю, что вообще эта проблема довольно сложная и, она, конечно, не для короткого разговора. Но я — из тех, кто верит в нашу национальную сборную, будет ее поддерживать и болеть. И я убежден, что, как показывает опыт предыдущих чемпионатов и игр, мы умеем преподносить сюрпризы и творить чудеса. Это как бы в нашей традиции на таких крупнейших соревнованиях. Я надеюсь, что это случится.
- Вы эту историю снимали все-таки себе в удовольствие или это намек со стороны Данилы Козловского, инструкция от него о том, как можно было бы из небольшой провинциальной команды сделать федеральную?
- Я благодарен, что вы это сами сформулировали. Это, конечно, не инструкция, но такая моя попытка.
- Мечта?
- Мечта-попытка. Осмелюсь сказать, запрограммировать. Возможно вот так вот верить в себя, менять свою жизнь, так вот болеть, петь песни, так встречать команду, ее поддерживать.
- У нас профессии похожие, но все-таки разные. Я вот как-то подумал: а как это, когда ты сам режиссер и исполнитель главной роли? Это значит, вы вскочили, в камеру посмотрели? Потом встали, сами себе настроили?
- Да, почти.
- Как это происходит?
- Вначале было очень непривычно, потому что после первых сцен я вбегал в палатку режиссера и ждал, что ко мне сейчас подойдет человек и скажет: "Так, Дань, здесь так-то". Инстинктивно и по привычке я ждал, что мне кто-то что-то скажет.
- А потом стал сам себе режиссер?
- Да, как-то я должен собраться сам. А дальше ты уже настолько занят тем, что тебе за 12 часов нужно набрать такое количество материала, чтобы у тебя была свобода монтажа потом впоследствии, чтобы у тебя было несколько вариантов для различного для различных логик и продолжений сцен, что ты просто набираешь материал дубль за дублем и уже не тратишь время на самоанализ.
- Кто оказался самым строптивым на площадке?
- Не могу сказать. Все очень полюбили историю и поверили мне, что, конечно, удивительно, потому что я не снял не то что ни одного полного метра — даже ни одной короткометражки до этого! Вдруг выхожу с довольно сложным и болезненным для нашей страны материалом, да еще и в качестве режиссера, продюсера, артиста. Но вот эта вера, в какой-то степени безграничная, она мне очень помогала. И у меня не было конфликтных ситуаций. Но были моменты, где мы спорили.
- Это понятно — творческий процесс. Вы сказали, что это одна из болезненных историй. Почему болезненных?
- Российский футбол — сложное понятие для нашего общества и нашей страны. Потому что мы всегда чего-то ждем большего и, видимо, не всегда удовлетворяемся результатами. Мы как-то всегда особо остро воспринимаем, что касается футбола в нашей стране. Это мое исключительно дилетантское ощущение. Все мы знаем, как надо играть, все мы знаем, как надо болеть, все мы знаем, какие нужно осуществлять трансферы, покупать игроков, как руководить командой. И поэтому, если где-то что-то не совпадает с нашим представлением или наши ожидания не оправдываются, то, конечно, это вызывает у нас очень острую реакцию.
- В конце фильма провинциальная команда "Метеор" выигрывает Кубок России и едет на международный турнир. А с каким счетом закончился матч "Метеор" — "Челси"?
- Я так далеко не заглядывал.
- Ну, за кадром.
- Я обещал руководству "Челси", что мы не будем показывать игру.
- А с каким счетом они проиграли?
- Оставим это за кадром. Я пообещал руководству команды, что мы не будем показывать реальный матч и так в своем чуде далеко заходить не будем.
- Чудесных вам сборов.
- Спасибо большое.
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