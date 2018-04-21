Тони Фергюсон: Нурмагомедов всегда будет чемпионом на бумаге

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал сообщение в Twitter менеджера команды Хабиба Нурмагомедова — Али Абдель-Азиза, который не включил американца в список возможных претендентов на бой с россиянином.

"Команда Тирамису не желает проводить бой с настоящим чемпионом, – написал в ответ Фергюсон в своем Twitter. – Им даже не важно, в какой форме я нахожусь. Хабиб всегда будет бумажным чемпионом".

Напомним, что Фергюсон не смог провести бой с Нурмагомедовым в рамках турнира UFC 223, когда за несколько дней до поединка получил травму и был вынужден отказаться от борьбы за чемпионский пояс.