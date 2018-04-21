В Индии будут казнить педофилов-насильников

Индия ввела смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Постановление правительства страны начало действовать в субботу, пишет ТАСС. К такому решению власти страны подвигло общенациональное возмущение групповое изнасилование и убийство восьмилетней девочки в штате Джамму и Кашмир.

По делу были арестованы восемь подозреваемых, в том числе, четверо полицейских. Сотрудников правоохранительных органов обвиняли в помехах следствию с помощью высокопоставленных друзей и сокрытии улик.

Проблема с изнасилованиями и убийствами женщин и девушек в Индии стоит остро. Дополнительную сложность придает сохраняющееся в стране разделение общества на касты. Однако, массовые протесты студентов привели к тому, что изнасилования полиция стала считать особо опасными преступлениями.