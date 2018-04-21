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Латвия. Право на язык 32 минуты назад
21 апреля 201814:48
В Риге арестован глава "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко
В субботу в Риге суд арестовал руководителя движения "Конгресс неграждан" и активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Ранее Гапоненко задержала полиция безопасности Латвии.
Адвокат Имма Янсоне пообещала подать апелляцию на решение суда, пишет ТАСС.
Полиция обвиняет Гапоненко по первой части 80 статьи Уголовного закона — деятельность против государственной независимости и суверенитета. Правозащитнику грозят восемь лет тюрьмы. Гапоненко заявил, что задерживали его с применением насилия.
Гапоненко считает свой арест незаконным и объявил голодовку.
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