В Москве ураган убил ребенка, в области – мужчину

В результате субботнего урагана в Москве пострадали, по последним данным, 17 человек, 14 из них, в том числе трое детей, госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения. Ранее сообщалось о двоих погибших: в Москве жертвой урагана стала девочка, в подмосковных Мытищах – мужчина, которого убило строительной бытовкой.

В столичных аэропортах из-за сильного ливня с ветром задержано около 50 рейсов, шесть отменено. Тем не менее, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник авиадиспетчерских службах, аэропорты сумели противостоять стихии, не допустив транспортного коллапса. Командиры трех воздушных судов решили отказаться от посадки во Внуково и ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, а также в Домодедово и Шереметьево.

Как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюков, в настоящее время службы комплекса городского хозяйства ликвидируют последствия урагана, распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что ураганом в городе повалило сотни деревьев.