К пострадавшей от урагана Москве подходит холодный фронт

К столице, которая приходит в себя после удара урагана, подошел холодный фронт. Температура падает, в ночь с 21 на 22 апреля она составляет плюс пять градусов. Порывы ветра, по словам синоптиков, не должны превысить 20 метров в секунду.

Минувшим вечером на Москву обрушились шквалистый ветер и ливень, напоминает телеканал "Россия 24". Стихия принесла много разрушений. Два человека— школьница и мужчина – погибли. 17 человек пострадали в Москве, 8 – в Подмосковье.

В аэропортах были задержаны полсотни рейсов. Три самолета ушли на посадку в Петербург.

В настоящее время движение пригородных электричек восстановлено. Пути на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях расчищены от поваленных деревьев. Энергетики восстанавливают подачу электричества. Ранее сообщалось, что без света остались 48 поселений — это 13 тысяч человек. В основном пострадали Наро-Фоминск, Руза, Одинцовский район.

В некоторых районах столицы порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Повалены сотни деревьев. В Кунцеве рухнул светофор, несколько рекламных щитов.