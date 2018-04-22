Число жертв "плавучих драконов" выросло до 17

В Китае на реке Таохуацзян в округе Гуйлинь столкнулись лодки в виде драконов. Погибли 17 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших. Еще пять человек пострадали и были госпитализированы.

Лодки, украшенные головой и хвостом дракона, готовились к соревнованиям, которые проводятся в день Праздника лета. Две лодки потеряли управление и столкнулись, передает РИА Новости. Всего в воде оказались 57 человек. 40 из них были спасены, причем некоторые сами доплыли до берега.

Шесть человек значились пропавшими без вести. В их поисках принимали участие 200 человек и 8 лодок.

Двое организаторов соревнований задержаны, так как они не предупредили правоохранителей о тренировочном заплыве.