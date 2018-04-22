В Мексике бандиты не смогли ограбить туристов и открыли по ним стрельбу

В Мексике неудачная попытка ограбления туристического автобуса закончилась стрельбой и ранением трех человек, в том числе полуторагодовалой девочки.

Нападение произошло рано утром на трассе Мехико-Акапулько. Преступники пытались перекрыть своей машиной путь автобусу с туристами, однако водитель не испугался и протаранил автомобиль бандитов. В итоге преступники открыли огонь по уезжавшему автобусу.

Водитель автобуса проследовал без остановок до ближайшего города, где рассказал о произошедшем полиции. Раненых отправили в больницу, сообщает РИА Новости.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике. В этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов из группировки Guerreros unidos и позднее убиты.

А город Акапулько, который располагается в этом штате, на протяжении последних лет стабильно входит в число мексиканских городов с наиболее сложной криминогенной обстановкой. Уровень убийств там достигает 106 случаев на каждые 100 тысяч жителей.