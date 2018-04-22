Анастасия Павлюченкова уступила Елене Остапенко в Кубке Федерации

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем матче серии Кубка Федерации против сборной Латвии не смогла обыграть пятую ракетку мира Елену Остапенко, являющуюся главной ударной силой своей национальной команды. Россиянка уступила сопернице в двух сетах со счетом 5:7, 1:6.

Таким образом, латвийские теннисистки повели в серии Кубка Федерации (2:1). Чуть позже на корт выйдут Екатерина Макарова (Россия) и Анастасия Севастова (Латвия). После этого матча состоится парная встреча, в которой сыграют Екатерина Макарова/Елена Веснина и Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.