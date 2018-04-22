Нину Дорошину похоронят 24-го на Пятницком кладбище

Народную артистку РСФСР Нину Дорошину похоронят во вторник, 24 апреля, на Пятницком кладбище Москвы. Там же, в Храме Живоначальной Троицы в 14 часов состоится отпевание, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники в театре "Современник", где долгие годы служила актриса.

Ранее в тот же день состоится прощание с Ниной Дорошиной – оно будет проходить на "Другой сцене" "Современника" (Чистопрудный бульвар, дом 17) с 11 часов утра.

Актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. Сосед услышал крик женщины, вызвали скорую, но спасти ее не удалось, несмотря на оперативность медиков. В последние месяцы актриса жаловалась на проблемы с сердцем, летом 2017 года у нее отнялись ноги.

Свои соболезнования в связи с кончиной актрисы уже выразили премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, режиссер ленты "Любовь и голуби" Владимир Меньшов, народные артисты России Сергей Юрский и Евгений Стеблов, народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Александр Михайлов, а также актриса Алена Бабенко, служившая вместе с Дорошиной в "Современнике". В кино Нина Дорошина известна прежде всего по главной роли в картине "Любовь и голуби" Владимира Меньшова.