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22 апреля 201821:40 Андрей Ивлев

Громкие аресты в Сочи и Краснодаре: чиновники проворачивали жилищные аферы

Громкие аресты в Краснодарском крае. 97 обысков лишь за одну неделю, 15 человек задержаны, в том числе главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит и вице-мэр Сочи Юрий Паламарчук. От их преступных действий пострадали многие сотни участников долевого строительства. Следствию еще только предстоит распутать сложные мошеннические схемы, но уже понятно, что масштаб проблемы в регионе огромен. Как в Краснодарском крае отстаивают права обманутых дольщиков и когда они получат свое жилье?

За железным забором — холодная тишина. Строительство жилого комплекса с непривычным для южного региона названием "Снежная королева" заморожено на неопределенный срок. Этот район обещали сделать одним из лучших в Краснодаре, но все планы так и остались на рекламном баннере.

Иван Андреев, как и многие дольщики, взял ипотечный кредит. Но застройщик оказался мошенником — разрешение на строительство получил по подложным документам. Деньги, по сути, получил с людей за виртуальные квадратные метры.

Разморозить "Снежную королеву", а также другие недострои пытаются сотрудники прокуратуры совместно с краевыми властями. В регионе готовят законопроект, который позволит на ранней стадии изымать объекты у сомнительных застройщиков и передавать их более надежным инвесторам.

"Край обманутых дольщиков и теперь уже больших надежд" — так неофициально говорят про этот южный регион местные жители. Кубань — на втором месте в России по числу недостроев после Ростова-на-Дону. Эта проблема здесь актуальна уже много лет. Беспрецедентная операция по задержанию застройщиков и представителей муниципальной власти, словно шоковая терапия. После такого внимания у многих дольщиков появилась надежда, что их проблему обязательно решат.

Массовые обыски и аресты на неделе прошли в Краснодаре и Сочи. Свои усилия в борьбе с недобросовестными застройщиками объединили прокуратура, ФСБ, Росгвардия, Следственный комитет и МВД. Спецоперация проходила одновременно по 97 адресам в условиях максимальной секретности.

Хозяин одного из особняков - известный в Краснодарском крае застройщик Вартан Татулян — вместо того чтобы открыть ворота, стал закрывать за собой дверь. Оперативникам пришлось заходить через забор. Бизнесмена подозревают в махинациях при строительстве многоквартирных домов. Вот, к примеру, дом, который возводил Татулян. Деньги люди заплатили, но жить здесь до сих пор нельзя — объект признан незаконным.

"Печальная достопримечательность Адлера" — так говорят об одном девятиэтажном доме. Его возвели на месте складов, обещали людям новоселье, но вместо праздника собственники остались ни с чем. Ни воды, ни электричества. Редкие объявления как последняя надежда избавиться от уже ненужных квадратных метров.

В присутствии сотрудников ФСБ и прокуратуры застройщик Вартан Татулян от своего объекта попытался откреститься, говорил, что он сам — заложник обстоятельств.

Многоэтажные дома, построенные нелегально, зачастую по поддельным документам. Покупателей заманивали со всей России низкими ценами и броской рекламой. Квартиру с видом на море готовы были отдать за 500 тысяч. Одно из зданий, втиснувшееся между частными домами и гаражами, признано самостроем.

Администрация Адлерского района — всего в нескольких метрах. Но чиновники нелегальный объект то ли не заметили, то ли не захотели замечать. Собственники продолжают надеяться, что им все же удастся оформить жилье на себя, хотя готовы к самым разным вариантам.

В ноябре 2017 года понятие "дольщик" в Краснодарском крае решили расширить. На помощь теперь могут рассчитывать и те, кто вложились в объект, строительство которого оказалось незаконным.

"Устами одного героя известного фильма сказано: вор должен сидеть в тюрьме. Кто своровал — наказание неотвратимо", — заявил Вениамин Кондратьев, губернатор Красноярского края.

Наведение порядка было инициировано новым руководством Краснодарского края вместе с Генпрокуратурой. По мнению надзорных органов, нечестных застройщиков нередко покрывали муниципальные власти. Сотрудники краевого управления ФСБ пришли с обысками к вице-мэру Сочи Мугдину Чермиту.

Вице-мэр, как полагают следователи, может быть причастен к нарушению прав дольщиков и незаконной выдаче разрешений на строительство объектов, так называемых самостроев.

Не все чисто с одной из многоэтажек. До недавнего времени она числилась как индивидуальное одноэтажное строение. Застройщик обманным путем уходил от налогов и получал выгоду от продажи квартир.

В начале апреля в центре Сочи полыхал пятиэтажный дом. Как позже стало ясно, это был самострой. Пожар, по мнению краевых властей, стал показательным примером хаотичной застройки.

Вице-мэр — фигурант уголовного дела. Мугдина Чермита задержали в "Звездном" отеле в центре Сочи. Неподалеку — его автомобиль. Служебный. Он теперь ему не понадобится. Чиновника увозят оперативники.

В рабочем кабинете Чермита сотрудники ФСБ изъяли документы. Выяснилось, что вице-мэр Сочи помимо прочего делал деньги из мусора. Следователи полагают, что чиновник создал схему, по которой половина средств, уплаченных жителями за утилизацию отходов, оседала в подконтрольной ему фирме. В этом деле Чермиту, предположительно, помогал заместитель мэра по ЖКХ Юрий Паламарчук. Он также был задержан. Суд отправил его под арест.

Такую же меру пресечения избрали и главному архитектору Краснодара Игорю Мазурку. В кубанской столице он курировал основные строительные проекты. Чиновника подозревают в нарушении прав дольщиков.

Горожане, в свою очередь, жалуются, что муниципальные чиновники совсем перестали заботиться и жилищными условиями краснодарцев.

Еще одним задержанным стал директор Департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков. Следователи полагают, что он проворачивал аферы с жильем для детей-сирот. Предоставлял им квартиры непригодные для проживания. Обыски прошли и в Службе судебных приставов города Сочи. По мнению прокуратуры, специалисты далеко не всегда следили за исполнением судебных решений о сносе незаконных построек.

Обыски, задержания, аресты... Привыкшие к размеренному и спокойному ритму жители Кубани только и обсуждают последние новости. С тем, что самостроям и недобросовестным застройщикам не место в Краснодарском крае, согласны все.

"Это показатель эффективной работы власти, взаимодействия всех органов власти и прокуратуры. Думаю, что аресты на этом не остановятся, к сожалению, потому что уже давно в крае назрела эта ситуация", — сказал Василий Дубенко, представитель Ассоциации дольщиков Краснодарского края.

Всего на прошедшей неделе были задержаны 15 человек. Некоторым застройщикам удалось скрыться. В ближайшее время их объявят в розыск.

Текст: "Вести недели"

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