Возросло число жертв "вафельного убийцы"

До четырех человек увеличилось количество погибших в результате стрельбы у ресторана Waffle House в предместье города Нэшвилл в американском штате Теннеси. Информацию о гибели еще одного человека подтвердила местная полиция. Еще четыре человека получили ранения, передает "Интерфакс".

В воскресенье, 22 апреля, голый мужчина устроил стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 по гостям заведения Waffle House в Нэшвилле. Когда один из посетителей выбил у стрелка оружие, тот скрылся. Полиция ведет поиск преступника. О причинах его поступка пока ничего не известно.