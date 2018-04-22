Надаль победил в Монако, сохранив звание первой ракетки мира

22 апреля испанец Рафаэль Надаль в финале теннисного турнира Monte-Carlo Masters, проходящего в Монако, встречался с представителем Японии Кеем Нисикори. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты. Для победы Надалю хватило двух партий, в которых он выиграл со счетом 6:3, 6:2.

Таким образом, испанец завоевал 76-й титул в карьере, ставший первым в нынешнем году. После победы на турнире Рафаэль Надаль остался первой ракеткой мира.