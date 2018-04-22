280 противников Саргсяна задержаны в Ереване

В Ереване задержаны правоохранителями 280 человек из числа демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Такие данные привел начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян, сообщает "Интерфакс". Ранее сообщалось о 232 задержанных в течение нынешнего дня.

Очередное шествие оппозиции сегодня было остановлено в ереванском районе Эребуни, передает РИА Новости. Полиция применила против демонстрантов спецсредства. Перед этим была попытка переговоров между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером Саргсяном: они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия Пашиняна шантажом, посоветовав ему вернуться в правовое поле.

Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном принудительно удалены с места его проведения. Позже Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.

На этом фоне посольство США в Армении призвало стороны внутриполитического кризиса к сдержанности и "содержательному, добросовестному политическому диалогу", передает ТАСС. В дипмиссии подчеркнули необходимость привлечь к ответственности обвиняемых в насилии в отношении как полицейских, так и демонстрантов.