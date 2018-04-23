"Большая семерка" продолжит политику санкций против России из-за Украины

Министерство иностранных дел Канады заявило, что страны "Большой семерки" продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий на Украине.

В сообщении министерства в Twitter говорится что министр иностранных дел Христя Фриланд и главы МИД G7 подтвердили уважение к международному порядку, который основывается на правилах, в том числе территориальному суверенитету. Наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями на Украине санкции будут продолжаться.

Полуостров Крым стал российским регионом после референдума, проведенного там в марте 2014 года. Тогда 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Власти Крыма провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, напоминает РИА Новости.

Кремль неоднократно заявлял, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, данный вопрос "закрыт окончательно".