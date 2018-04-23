Депутат Рады озвучил главное требование Запада к Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что смена власти является главным требованием Запада к Украине. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

Как рассказал Рабинович, все главные соратники "Народного фронта" ездили в Вашингтон, и их там великолепно принимали. Людей Порошенко там не было. По мнению депутата, это указывает на то, что Запад требует от Украины смены власти в стране.

Также Рабинович подчеркнул, что в настоящее время президент Украины Петр Порошенко находится в безвыходной ситуации и не сможет занять президентский пост второй срок подряд, передает Газета.Ru.

Ранее Вадим Рабинович заявлял, что Украина осталась без друзей и поссорилась со своими соседями. По его словам, Украина не сможет восстановить нормальные отношения с соседями, в том числе с Россией, в ближайшее время.