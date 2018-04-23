В Варшаве состоится мировая премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

В Варшаве состоится мировая премьера фильма "Собибор" — режиссерского дебюта Константина Хабенского. Он же сыграл и главную роль советского лейтенанта, который организовал единственное успешное восстание заключенных в фашистском концлагере.

Зрителей ждет жесткое и эмоциональное кино. Так Константин Хабенский охарактеризовал свой первый режиссерский проект. Фильм о нацистском лагере смерти снимали в Литве, а мировая премьера 23 аперля состоится в Польше, на территории которой этот конвейер смерти действовал с 1942 по 1943 год.

Товарные составы почти каждый день прибывали на полустанок у лагеря, привозя все новых узников-евреев, которым был уготован лишь один исход.

За год в лагере смерти расстреляли, сожгли, умертвили в газовых камерах 250 тысяч человек. При этом в Собиборе произошло единственное за всю войну успешное восстание и массовый побег заключенных. Организовал и возглавил его советский офицер Александр Печерский.

- Как зовут тебя?

- Александр.

- Саша, мы стараемся выжить, чтобы отомстить.

- Вы стараетесь просто выжить…

Печерского сыграл Константин Хабенский. В роли начальника лагеря эсэсовца Карла Френцеля, который лично убивал людей и травил их собаками — голливудская звезда Кристофер Ламберт.

Режиссер признался, у него не было цели создать на экране мир насилия и жестокости. Хотя в определенном смысле без этого обойтись было нельзя. Рассказать о том, как сразу со станции людей сгоняли якобы в душевые и вместо воды пускали ядовитый газ. Как за малейший проступок или просто ради забавы убивали на месте. Как прагматичные нацисты заставляли узников сортировать вещи их убитых детей. И все же в первую очередь это художественно переработанная история о человеке, который смог совершить нечто невозможное. О человеке, которому сначала не верят, а затем безоговорочно следуют за ним.

- Уничтожим мозг и все, будем уходить. Весь лагерь. Скажи им, чтобы бежали. Скажи им, чтобы бежали.

Это картина о торжестве жизни, когда отовсюду веет смертью, о том, что такое война и о том, как надо дорожить миром.

Премьера проходит в Варшаве, несмотря на русофобские выпады польских властей, которые вплетают политику даже в такие гуманитарные проекты, как, например, реконструкция музея холокоста в Собиборе.

Строительство мемориала идет без России, которую четыре года назад пригласили к участию в проекте, а в 2017 году, не объясняя причин, отстранили. Премьер Беньямин Нетяньяху, а Израиль тоже входит в оргкомитет реставрации Собибора, заявил, что Россия, конечно, должна участвовать. Но и это не помогло.

Собибор — пример того, что и поляки, и русские, и голландцы могут и сотрудничать, и стоять плечом к плечу, когда речь идет о чем-то большом и важном. О жизни и смерти, например. Либо об отражении того и другого в искусстве.