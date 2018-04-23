Ремонт на скорую руку: пассажирка вставила вывалившуюся во время полета раму иллюминатора

У попавшего в зону сильной турбулентности Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на высоте около 5 тысяч метров вывалилась рама иллюминатора, однако сохранявшая поразительное хладнокровие пассажирка самостоятельно, не дожидаясь помощи экипажа, вернула ее на место, попутно успев успокоить сидевших рядом попутчиков. Очевидцы сняли на видео ремонт на скорую руку.

Инцидент с отлетавшим всего шесть лет Boeing произошел еще 19 апреля, однако известно о нем стало спустя пару дней. Следовавший из Амристара в Дели лайнер с 236 пассажирами на борту на протяжении 12 минут сильно трясло, причем так, что с полок вниз полетели сумки и небольшие чемоданы, а в довершение вылетела рама иллюминатора.

С последней, на удивление, не возникло проблем, поскольку одна из женщин быстро вставила ее обратно, попросив сидевшую рядом пассажирку, которая ударилась головой о стойку, придерживать ее рукой. Поведение женщины произвело терапевтический эффект на находившихся в салоне людей, хотя многие из них продолжили молиться.

Самолет благополучно добрался до места назначения, уже в аэропорту медики оказали помощь троим пострадавшим — они получили синяки и ссадины от упавших чемоданов.