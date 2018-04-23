Оба подозреваемых в краже барокамеры Гагарина отправились в СИЗО

Суд арестовал второго обвиняемого в краже барокамеры СБК-48, в которой тренировались первые космонавты.

Радмир Калимуллин останется под стражей до 20 июня. Ранее его подельник Владимир Аникин был арестован до 19 июня. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Елена Гуменная.

По версии следствия, 22 марта мужчины похитили барокамеру из Музея космонавтики. Еще осенью ее отправили на реставрацию, но отвечавший за работы специалист оставил ее на автостоянке на 1-й Лыковской улице. В барокамере могли тренироваться Юрий Гагарин, Георгий Гречко и Герман Титов.

Похитители с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали барокамеру весом более 4 тонн в пункт приема металла на Можайском шоссе, где она была распилена и частично утилизирована.