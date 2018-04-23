Кокорин начал тренироваться с мячом после травмы

Форвард сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, получивший травму крестообразной связки колена 15 марта в первом тайме ответной игры 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом", приступил к тренировкам с мячом. Он надеется на скорое возвращение в игру.

В своем Instagram Кокорин выложил видео, в котором нападающий чеканит мяч, а затем отправляет его в сетку ворот. Александр не стал ломать голову над подписью к этой видеозаписи, ограничившись одним словом "скоро" на английском языке. Поклонники футболиста пожелали игроку скорейшего выздоровления.