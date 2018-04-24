Психопат или террорист? Кто стоит за трагедией в Торонто

Водитель микроавтобуса в Торонто намеренно наехал на людей. Об этом заявил глава городской полиции. Жертвами инцидента в Торонто накануне стали 10 человек, еще 15 пострадали. Полиция установила личность водителя — по данным СМИ, его зовут Алек Минассян, ему 25 лет. По данным следствия, произошедшее могло быть терактом, но пока изучаются все версии. Свои соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Канады.

В половину второго дня перекресток улиц Йонге и Финч Авеню, что на севере Торонто — одно из самых людных мест в крупнейшем городе Канады. Покидая офисы, работники идут на ланч. В них и вообще во всех, кто попадется под колеса, и целил водитель белого фургона, неожиданно свернувшего с проезжей части на бульвар. За прохожими на скорости 70 километров час он устроил настоящую охоту.

9 погибших, 16 раненных, четверо в критическом состоянии. Среди пострадавших — пожилые люди и, возможно, маленький ребенок. Свидетели видели взмывавшую от удара в воздух коляску. Сбившая ее машина практически беспрепятственно прошла полтора километра, пока не зацепила будку для обмена валюты. Того, кто был за рулем, задержали полицейские. Он размахивал пистолетом, но взяли его живым.

По данным телеканала CBS задержанного водителя микроавтобуса зовут Алек Минассян. Ему 25 лет. Судя по логотипу транспортной компании Ryder на борту, машину он арендовал. Зачем пошел на преступление, были ли вдохновители, а может кто-то помогал — все это еще предстоит выяснить.

"Из ряда вон выходящие события произошли в этом городе. Мы всегда надеемся, что они не случатся нигде в мире, но мы особенно не ожидали, что такое может случиться в Торонто. Но все так, как есть, и мы оказываем сверхподдержку нашей группе реагирования, чтобы они продолжали свою работу. Вы услышите больше о задаче, которая стоит перед ними, в ходе расследования этой ужасной трагедии", — заявил Джон Тори, мэр Торонто.

Пусть подобное для Канады и редкость, заявление звучит странно. Если учесть, что в тридцати километрах от этого места собрались на встречу министры иностранных дел из стран большой семерки, а грузовики и фургоны — давно превратились в излюбленное оружие террористов. Пока власти уверяют лишь, что участники саммита G-7, включая канадского премьера Трюдо, точно не были целью атаки. Впрочем, это понятно и так.

Признается ли за эти часы водитель фургона в том, что действовал от имени какой-либо террористической организации или выяснится, что он просто свихнувшийся на чем-то своем волк одиночка? Пока ясно одно. Обкатанная уже во многих крупных городах мира тактика террористического тарана сработала и в Торонто. И сделать с этим опять ничего не получилось.

Ницца, Лондон, Барселона, Нью-Йорк. В октябре прошлого года, здесь в крупнейшем городе Америки, присягнувший на верность ИГИЛ (запрещена в России) Сайфулла Саипов за рулем грузовичка промчался по велосипедной дорожке, снося на своем пути прохожих. В сотне метрах от мемориала жертвам терактов 11 сентября.