Буш-старший госпитализирован с инфекцией в крови

Джордж Буш — старший (президент США в 1989-1993 гг.) госпитализирован в больницу американского Хьюстона, передает ТАСС.

В понедельник официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт сообщил об этом в Twitter. "Президент Буш госпитализирован в больницу Методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему. Он положительно реагирует на лечение и идет на поправку", — пишет Макграт.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в возрасте 92 лет скончалась жена Джорджа Буша Барбара.