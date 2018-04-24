ФСБ задержала в Татарстане 14 членов "Хизб ут-Тахрир"

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали 14 участников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану, 24 апреля УФСБ России по Республике Татарстан совместно с УМВД, УФСБ России по Омской и Ульяновской областям, полиции и Росгвардии проведены обыски по 14 установленным адресам, используемых членами казанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ). В итоге задержаны 14 участников, в том числе лидеры террористической ячейки.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК РФ в отношении четырнадцати граждан РФ.

Во время обысков обнаружено и изъято большое количество запрещенной литературы, отчеты по вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами, а также документальные материалы, подтверждающие проведение пропагандистской работы среди мусульман.