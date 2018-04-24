Кадыров: ЗАГС - это первый шаг, чтобы разрушить семью

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" о своем отношении к многоженству и регистрации браков в ЗАГСе.

По мнению руководителя республики, ЗАГС придуман "для коварных целей" и является первым показателем того, что между мужчиной и женщиной нет доверия.

"Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена. Для коварных целей придуман ЗАГС", — пояснил Кадыров.

Говоря о многоженстве, он напомнил, что разрешение иметь четыре жены мусульманину дано Всевышним. "Для мусульманина не я должен давать разрешение", — подчеркнул Кадыров.

При этом глава Чечни опроверг слухи о том, что в республике готовятся законодательные инициативы для введения института многоженства, напомнив, что "мы в светском государстве живем".

"На законодательном уровне это не обсуждается, но если любишь — женись и содержи. Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он (муж) взял в ЗАГС и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она законная жена. А ЗАГС это первый шаг, сделанный законом, для того чтобы разрушить семью", — пояснил Рамзан Кадыров.