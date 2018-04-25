Демонстранты заполонили центр Еревана и перекрыли дорогу в аэропорт Звартноц

Автодорога из Еревана в международный аэропорт "Звартноц" блокирована демонстрантами. Сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна требуют отставки всех членов правящей в Армении Республиканской партии. Ранее они добились отставки избранного парламентом премьер-министром Сержа Саргсяна.

Центр города заполнен людьми. К местам проведения акции протеста стянуты дополнительные силы полиции и техника, сообщает "Интерфакс". Оцеплены здание правительства Армении и центральный офис Республиканской партии. Само здание правительства взято под охрану кордоном полиции, в его коридорах и вестибюлях находятся автоматчики. У здания партии два БТР и множество автобусов. Здесь демонстранты беседуют с полицейскими. Автомобилисты поддерживают демонстрантов автомобильными гудками.

Стычек с демонстрантами нет. Митингующие размахивают национальными трехцветными флагами и дудят в дудки.

К акции протеста призвала присоединиться своих сторонников крупнейшая оппозиционная партия "Процветающая Армения", на улицы вышли студенты и преподаватели ряда ереванских вузов.

Также акции протеста проходят во втором по величине городе Армении – Гюмри. Здесь протестующие собрались в центре города на площади Республики у здания правительства.

Ранее Никол Пашинян заявил, что он готов возглавить правительство, если его делегирует народ. Армения перешла от президентской формы правления к парламентской. В этой связи премьер-министр Армении получил широкие полномочия. Сторонники Пашиняна заявили, что они начинают в стране "бархатную революцию".