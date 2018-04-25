Финал Кубка России по футболу можно будет посетить бесплатно

Вход на финальный матч Кубка России по футболу между "Тосно" (Ленинградская область) и курским "Авангардом" будет бесплатным. Встреча пройдет 9 мая в Волгограде, на новом стадионе "Волгоград-Арена".

В матче за второй по значимости трофей российского футбола встретятся один из аутсайдеров премьер-лиги "Тосно" и представитель ФНЛ "Авангард". Для привлечения на трибуны как можно большего количества зрителей РФС решил сделать вход на стадион бесплатным. "Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех. Пока еще билеты не распространяли", — сказал ТАСС коммерческий директор РФС Владимир Карпович. Ранее о возможности свободного входа на финал говорил вице-премьер правительство России Виталий Мутко.

Финал Кубка России станет третьим тестовым матчем для "Волгоград-Арены". Во время чемпионата мира на этом стадионе пройдут матчи Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.