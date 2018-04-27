Основной собственник "Зимней вишни" готов передать ее властям

Основной собственник торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" – готов передать его кемеровским властям. Об этом заявил мэр Илья Середюк.

По его словам, собственников у здания около 40, но основной – "Кемеровский кондитерский комбинат". Его владельцы готовы оплатить снос здания и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане. Большинство горожан хочет, чтобы территория может быть признана рекреационной.

В настоящее время решаются юридические вопросы и с остальными собственниками. Некоторые собственники также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету, передает "Интерфакс". Затем будет решаться вопрос компенсации собственникам. Середюк подчеркнул, что "существуют вещи превыше бизнеса".

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.