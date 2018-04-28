Станислав Черчесов: у Джикии минимальные шансы на участие в чемпионате мира-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы защитника московского "Спартака" Георгия ДЖкиии принять участие в предстоящем чемпионате мира в России. По словам специалиста, вероятность попадания игрока в состав сборной минимальна.

"Врач сборной России Эдуард Безуглов ездил на базу "Спартака" в Тарасовку и интересовался состоянием Джикии, — приводит слова Черчесова Чемпионат.Com. – На данный момент ситуация обстоит следующим образом – в общей группе он сможет появиться лишь к старту чемпионата, без должной подготовки. Поэтому, к большому сожалению, шансы у него на участие в турнире минимальные. Я его недавно видел – выглядит отлично, спортивно. Однако есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен".

Напомним, что защитник получил серьезную травму – разрыв крестообразных связок в товарищеском матче "красно-белых" против команды "Шанхай СИПГ". Сам Джикия ранее выражал надежду на то, что он успеет восстановиться к чемпионату мира и попасть в состав сборной России.