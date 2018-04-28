Киеву предложили отфотошопить Крымский мост

Слова украинского политика Рефата Чубарова о том, что у России необходимо отнять Крымский мост "в качестве контрибуции", в Госдуме назвали "раздвоением мировоззрения", отметив, что такие реплики не имеют смысла, так как контрибуционные выплаты может требовать только победитель от побежденного.

Однако РФ и Украина никогда не находились в состоянии войны. В Госдуме напомнили, что за все годы, пока Крым был подконтролен Украине, Киев ничего не сделал для его развития, а теперь старается помешать другим модернизировать инфраструктуру полуострова, передает RT.

Ранее сообщалось, что лидер "Меджлиса крымско-татарского народа", депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Крымский мост должен стать частью контрибуции за тот ущерб, который Россия якобы нанесла Украине, "оккупировав" полуостров.

По словам Чубарова, транспортную переправу следует передать в ведение "специального международного консорциума".

Между тем депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что инициатива Чубарова относится к области фантазий.

"Контрибуцию платят побежденные страны, а я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство, — сказал Бальбек.

Белик напомнил, что с начала стройки украинские политики утверждали, что моста не будет, что Россия рисует его в Photoshop и монтирует видеоролики.

"Украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем", — сказал Белик.