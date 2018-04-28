Лавров: удары Запада по Сирии отбросили назад мирный процесс Сочи и Астаны

Париж запросил телефонный разговор с Москвой. Ситуацию в Сирии подробно обсудили министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД России Сергей Лавров.

После незаконного применения силы против Сирии 14 апреля, подчеркнул Сергей Ларов, США, Великобритания и Франция отбросили назад прогресс, который с таким трудом был наработан на переговорах в Астане и Сочи для политического урегулирования сирийского кризиса. Он подчеркнул, что удары были нанесены накануне прибытия в Сирию инспекторов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Вместе с тем, подчеркнул глава российской дипломатии, Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Лавров, как сообщает пресс-служба Смоленской площади, проинформировал своего французского коллегу об основных результатах внеочередной встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции 28 апреля в Москве. Эти страны выступают гарантами астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Москва, Анкара и Тегеран выступают за сохранение целостности Сирии.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Франции условились продолжать контакты по сирийской тематике, говорится в официальном заявлении российского МИД.