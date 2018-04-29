Новости Политика

Все видео этой рубрики
29 апреля 201814:28

США считают иранскую сделку недостаточной для урегулирования разногласий

Действующего ядерного соглашения по Ирану недостаточно для урегулирования разногласий. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию. Помпео прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где запланированы его переговоры с главой МИД Аделем аль-Джубейром, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и королем Салманом аль-Саудом.

В центре внимания оказалась ближневосточная повестка, в особенности иранский вопрос.

США продолжат свои усилия по разрешению дипломатического кризиса в Персидском заливе, заявил Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Помпео подчеркнул "важность сохранения единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)".

Администрация президента США Дональда Трампа не раз заявляла о желании урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану.

Планировалось провести в мае саммит с арабскими лидерами. 3 апреля стало известно о намерении отсрочить саммит до сентября. За последние два месяца Трамп провел встречи с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми.

Ранее Вашингтон призвал Европу ввести санкции против ракетной программы Тегерана. В Иране предупредили США о последствиях из-за срыва соглашения.

Визит в Эр-Рияд — первая остановка Помпео в его турне по странам Ближнего Востока. Политик также посетит Израиль и Иорданию.

Сейчас

13:54

Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

13:36

Лидеры России и Южной Кореи обсудили переговоры с КНДР

08:25

Северная Корея готова к диалогу с Японией в любое время

07:18

Крупный пожар на фабрике на Тайване: семь человек погибли

06:33

Федор Емельяненко одержал победу над Миром в первом раунде

06:21

Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США

06:05

КНДР закроет испытательный ядерный полигон Пунгери

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

Самолет S7 с группой Serebro не долетел до Тивата из-за проблем с закрылками

57 минут назад
Лидеры России и Южной Кореи обсудили переговоры с КНДР

Лидеры России и Южной Кореи обсудили переговоры с КНДР

1 час назад
Серова не услышала угроз в "марсианских" словах Трампа

Серова не услышала угроз в "марсианских" словах Трампа

23 минуты назад
Дорожный конфликт с дракой на ТТК в Москве попал на видео

Дорожный конфликт с дракой на ТТК в Москве попал на видео

2 часа назад
Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

Порошенко опубликовал рисунок о победе украинцев в Крыму

21 минута назад
Избежали трагедии: пилоты Ил-38 получат награды за мужество и профессионализм

Избежали трагедии: пилоты Ил-38 получат награды за мужество и профессионализм

5 часов назад
Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США

Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США

9 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Регистратор запечатлел момент наезда рейсового автобуса на пешехода в Москве

Регистратор запечатлел момент наезда рейсового автобуса на пешехода в Москве

3 часа назад
Экономно поболеть на ЧМ-2018: как недорого посетить все матчи сборной России

Экономно поболеть на ЧМ-2018: как недорого посетить все матчи сборной России

2 часа назад
Победа Емельяненко над Миром стала одной из самых быстрых в карьере

Победа Емельяненко над Миром стала одной из самых быстрых в карьере

4 часа назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Керлингист Горячев: довольны серебром, но осадок от поражения в финале остался

Керлингист Горячев: довольны серебром, но осадок от поражения в финале остался

29 минут назад
В Липецке завелся серийный грабитель закусочных. Видео

В Липецке завелся серийный грабитель закусочных. Видео

32 минуты назад
В Нидерландах снова запитали сервера Telegram

В Нидерландах снова запитали сервера Telegram

49 минут назад
США считают иранскую сделку недостаточной для урегулирования разногласий

США считают иранскую сделку недостаточной для урегулирования разногласий

53 минуты назад
Младенец попал в больницу после нападения на его отца в Кемерове. Видео

Младенец попал в больницу после нападения на его отца в Кемерове. Видео

1 час назад
Российские пляжницы победили на этапе Мирового тура

Российские пляжницы победили на этапе Мирового тура

1 час назад
Пашинян заверил Калашникова, что не готовит заговор против России

Пашинян заверил Калашникова, что не готовит заговор против России

1 час назад
В Азовском и Черном морях жертвами браконьеров стали более 70 дельфинов

В Азовском и Черном морях жертвами браконьеров стали более 70 дельфинов

1 час назад
Синоптики предупредили москвичей о "желтом" уровне опасности

Синоптики предупредили москвичей о "желтом" уровне опасности

2 часа назад
Финалистам шоу "Синяя птица - Последний богатырь" помогут победить Депардье и Кобзон

Финалистам шоу "Синяя птица - Последний богатырь" помогут победить Депардье и Кобзон

2 часа назад
28
Работа амстердамского аэропорта была парализована из-за аварии в энергосети

Работа амстердамского аэропорта была парализована из-за аварии в энергосети

2 часа назад
Иранские женщины попали на футбольный стадион под видом мужчин

Иранские женщины попали на футбольный стадион под видом мужчин

2 часа назад
В Находке спасенных моряками щенков поместили в карантин и нашли им хозяев

В Находке спасенных моряками щенков поместили в карантин и нашли им хозяев

2 часа назад
Мужчина с гранатой: в Сербии неизвестный угрожает взорвать себя

Мужчина с гранатой: в Сербии неизвестный угрожает взорвать себя

3 часа назад
Водитель фургона погиб, врезавшись в пост ДПС в Сочи. Видео

Водитель фургона погиб, врезавшись в пост ДПС в Сочи. Видео

3 часа назад
Прилепин: фильм о войне на востоке Украины получился хорошим

Прилепин: фильм о войне на востоке Украины получился хорошим

3 часа назад
Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

Чем занять детей в дороге: настольные игры не дороже 1000 рублей

4 часа назад
Турецкий болельщик арендовал кран ради просмотра футбольного матча

Турецкий болельщик арендовал кран ради просмотра футбольного матча

5 часов назад
Коттедж, дача, дом: сколько стоят самые популярные виды загородной недвижимости

Коттедж, дача, дом: сколько стоят самые популярные виды загородной недвижимости

5 часов назад
Донбасс под обстрелом: двое погибли, двое ранены

Донбасс под обстрелом: двое погибли, двое ранены

5 часов назад
В Афганистане мать и двое детей погибли от взрыва реактивного снаряда

В Афганистане мать и двое детей погибли от взрыва реактивного снаряда

6 часов назад
В польском Бранёво проходит акция памяти советских воинов

В польском Бранёво проходит акция памяти советских воинов

6 часов назад
На Гран-при Азербайджана россиянин Сироткин может рассчитывать на хороший результат

На Гран-при Азербайджана россиянин Сироткин может рассчитывать на хороший результат

6 часов назад
47
Северная Корея готова к диалогу с Японией в любое время

Северная Корея готова к диалогу с Японией в любое время

6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

Расследование Эдуарда Петрова. Украсть голубое топливо

7 часов назад
710
Украинский историк: дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армии

Украинский историк: дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армии

7 часов назад
В Мексике произошла авария с участием более 50 автомобилей, есть раненые

В Мексике произошла авария с участием более 50 автомобилей, есть раненые

10 часов назад
В Сан-Франциско скончался основатель фестиваля Burning Man Ларри Харви

В Сан-Франциско скончался основатель фестиваля Burning Man Ларри Харви

11 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 29 апреля 2018 года

12 часов назад
145
Скончался режиссер фильмов "Вокруг света за 80 дней" и "Бегство Логана"

Скончался режиссер фильмов "Вокруг света за 80 дней" и "Бегство Логана"

14 часов назад
Санкт-Петербург и Москву "зальют" джазом

Санкт-Петербург и Москву "зальют" джазом

28.04.2018 13:01
Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

Лучшие девушки автосалона в Пекине-2018

28.04.2018 12:39
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

27.04.2018 21:57
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

26.04.2018 16:10
Цены на видеокарты вскоре обрушатся

Цены на видеокарты вскоре обрушатся

1 час назад
Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

Зубной протез, который сам дезинфицирует дёсны, напечатали на 3D-принтере

28.04.2018 14:17
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Художник раскритиковал Disney за плохую реставрацию классических мультфильмов

Художник раскритиковал Disney за плохую реставрацию классических мультфильмов

28.04.2018 10:06
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20