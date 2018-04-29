США считают иранскую сделку недостаточной для урегулирования разногласий

Действующего ядерного соглашения по Ирану недостаточно для урегулирования разногласий. Такое заявление сделал новый госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию. Помпео прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где запланированы его переговоры с главой МИД Аделем аль-Джубейром, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и королем Салманом аль-Саудом.

В центре внимания оказалась ближневосточная повестка, в особенности иранский вопрос.

США продолжат свои усилия по разрешению дипломатического кризиса в Персидском заливе, заявил Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Помпео подчеркнул "важность сохранения единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)".

Администрация президента США Дональда Трампа не раз заявляла о желании урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану.

Планировалось провести в мае саммит с арабскими лидерами. 3 апреля стало известно о намерении отсрочить саммит до сентября. За последние два месяца Трамп провел встречи с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми.

Ранее Вашингтон призвал Европу ввести санкции против ракетной программы Тегерана. В Иране предупредили США о последствиях из-за срыва соглашения.

Визит в Эр-Рияд — первая остановка Помпео в его турне по странам Ближнего Востока. Политик также посетит Израиль и Иорданию.