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Конфликт в Сирии 11 минут назад
Сирийские войска выбили союзников США из четырех населенных пунктов
В Сирии правительственные силы вернули себе контроль над четырьмя населенными пунктами на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Поселения Джейнена, Аль-Джиа, Шамра аль-Хисан и Хувейджат аль-Маиишия были отбиты у боевиков арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) — их в Сирии поддерживает международная коалиция во главе с США.
Также сирийские военные договорились о выводе боевиков незаконных вооруженных группировок из трех населенных пунктов к югу от Дамаска — Йалда, Бабила и Бейт-Сахм. По информации от военного корреспондента сирийского агентства SANA, боевики смогут либо покинуть район вместе с семьями, либо остаться и урегулировать свой правовой статус после сдачи оружия.
Договоренность была достигнута спустя несколько часов после продвижения сирийской армии на этом направлении, передает РИА Новости. Военные продвинулись по нескольким направлениям на юге Дамаска, прорвав оборону террористической группировки ИГ (запрещена в России) в районах Джура, Эсали, и Эль-Хаджр Аль-Асвад.
Операция по зачистке южной окраины сирийской столицы от террористов началась 19 апреля. Ожесточенные бои продолжаются со стороны сирийской столицы в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев "Ярмук", с юга сирийские военные ведут наступление на позиции террористов в поселении Эль-Хаджр Аль-Асвад. Лагерь "Ярмук" и окрестные поселения — последний оставшийся оплот террористов в этом пригороде Дамаска. После завершения операции пригород будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.
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