Американская Blue Origin испытала суборбитальную ракету New Shepard

Американская компания Blue Origin в восьмой раз испытала суборбитальную ракету New Shepard. Пуск был осуществлен в Техасе, уточняет ТАСС.

Ракета поднялась на расчетную высоту в сто километров, затем от носителя отделилась капсула, которая впоследствии приземлилась на парашютах. Сама ракета совершила вертикальную посадку.

Как передает РИА Новости, на борту находились научные эксперименты НАСА и университета из Германии, а также манекен.

Первая ракета New Shepard потерпела крушение при посадке в 2015-м, вторая смогла совершить пять полетов.