Назначен новый глава МВД Великобритании

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен министр по делам местных общин Саджид Джавид, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства страны.

Предыдущая глава британского МВД Амбер Радд ушла в отставку вечером 29 апреля, после того как члены парламента обвинили ее в дезинформировании относительно так называемого "поколения Windrush"— выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы.

Сам Джавид в своем Twitter выразил сожаление в связи с тем, что Радд покинула правительство.

Very sad that Amber is leaving Government. A huge talent that will no doubt be back in Cabinet soon, helping to strengthen our great nation