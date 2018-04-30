Железные дороги Прибалтики оказались помехой для НАТО

Существующие железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии не позволят оперативно перебросить войска и военную технику НАТО к российским границам в случае конфликта с Россией. Об этом сказано в докладе экспертов Института современной войны в Вест-Пойнте (Modern War Institute). Текст документа изучили в RT.

Речь идет о том, что на территории прибалтийских республик до сих пор функционируют железные дороги, оставшиеся со времен Советского Союза. Таким образом, поездам, перевозящим военную технику и припасы из крупных баз НАТО в Германии или Польше, придется перемещать свой груз на составы, приспособленные к российской колее (ширина колеи составляет 1520, 1522 или 1524 миллиметра), или доставлять его до пункта назначения на грузовом автотранспорте.

"Оба варианта требуют не только значительных временных затрат, но и привлечения обученного персонала и существенных военных ресурсов, таких как системы транспортировки тяжелой техники, военная полиция и охрана. Кроме того, необходима осведомленность в подобных операциях и умение их проводить", — говорят эксперты.

При этом Россия активно использует железные дороги для переброски своих военных подразделений. В качестве примера приводятся прошлогодние военные учения "Запад", когда Россия использовала поезда для транспортировки сил в соседнюю Белоруссию.

Силам НАТО, в отличие от России, такая "неограниченная свобода передвижения войск по дружественной территории" недоступна: в отличие от стран Балтии в других европейских государствах действует европейский стандарт ширины железнодорожной колеи — 1435 миллиметров.

При нынешних условиях для переброски войск НАТО из Германии к границам России альянсу понадобится "как минимум двое суток при самых комфортных условиях", считает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. При этом наши железнодорожные войска вписаны в гражданскую железнодорожную систему, то есть, могут в любой момент мгновенно перейти в состояние мобилизационной готовности.

Эксперты Института современной войны рекомендуют как можно скорее модернизировать железные дороги Прибалтики, что, по их мнению, создаст преимущества для НАТО.

Планы по исправлению ситуации существуют: в частности, ЕС запланировал реализацию проекта Rail Baltica — постройку железнодорожной линии европейского стандарта, которая должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу. Однако в отчете отмечается, что этот проект будет завершен не ранее 2025 года.